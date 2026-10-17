مسائل و مشکلات کشاورزان شهرستان میناب در نشستی با حضور رئیس فراکسیون آب و کشاورزی مجلس شورای اسلامی بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، رئیس فراکسیون آب و کشاورزی مجلس گفت: بررسی مشکلات جاده بین مزارع پرورش میگو و هزینه زیاد آب و برق کشاورزان از محور‌های این نشست بود.

پیمان فلسفی به طرح کاشت یک میلیارد نهال در کشور اشاره کرد و گفت: بمنظور توسعه نخلستان ها، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری آماده کاشت نخل‌ها در شهرستان میناب هرمزگان، بعنوان استان پایلوت است.

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سیدعبدالکریم هاشمی نماینده مردم شرق هرمزگان هم در این نشست گفت: مشکلات حوزه آب، تامین حامل‌های انرژی و مشکلات نخلداران و شیلات در مجلس شورای اسلامی با جدیت پیگیری می‌شود.