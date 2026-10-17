به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: از امروز شنبه تا دوشنبه جو استان نسبتا پایدار پیش بینی می‌شود، اما بعدازظهر‌ها در ارتفاعات استان احتمال رگبار باران وجود خواهد داشت.

تاکامی با اشاره به اینکه سه شنبه ضمن کاهش دما رگبار و رعد برق را در استان خواهیم داشت افزود: از چهارشنبه تا جمعه رگبار پراکنده در ساعات بعدازظهر و شب در مناطق غربی و ارتفاعات استان پیش بینی می‌شود.

به گفته وی دریا امروز با موج کوتاه همراه و برای فعالیت‌هایی دریایی مناسب است.