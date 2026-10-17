جاده بین مزارع روستای اسلام‌آباد رستاق در شهرستان اشکذر، به طول ۲ هزار و ۸۰۰ متر و با مساحت ۱۹ هزار مترمربع، با مشارکت بسیج سازندگی، جهاد کشاورزی، دهیاری و شورای روستا و همراهی کشاورزان، زیرسازی و آسفالت شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جاده بین مزارع روستای اسلام‌آباد رستاق در شهرستان اشکذر، به طول ۲ هزار و ۸۰۰ متر و با مساحت ۱۹ هزار مترمربع، با مشارکت بسیج سازندگی، جهاد کشاورزی، دهیاری و شورای روستا و همراهی کشاورزان، زیرسازی و آسفالت شد. این طرح با هدف توسعه زیرساخت‌های کشاورزی، تسهیل دسترسی بهره‌برداران به اراضی زراعی و بهبود مسیر حمل‌ونقل محصولات کشاورزی اجرا شده است.

در اجرای این طرح، بسیج سازندگی، اداره جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر، شورا و دهیاری روستای اسلام‌آباد رستاق و کشاورزان مشارکت داشته‌اند.

با اجرای این پروژه، تردد ماشین‌آلات کشاورزی در مسیر مزارع آسان‌تر شده و زمینه تسهیل جابه‌جایی محصولات کشاورزی و بهبود فعالیت بهره‌برداران فراهم شده است.