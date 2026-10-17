معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ با تأکید بر ضرورت توسعه اکتشافات عمیق معدنی در کشور گفت: وزارت صمت آمادگی دارد از برنامه‌های شرکت چادرملو برای تأمین مواد اولیه و ادامه فعالیت‌های معدنی حمایت کند.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ وجیه‌الله جعفری با اشاره به محدودیت ذخایر معدنی کشور افزود: باتوجه به محدود بودن ذخایر معدنی، باید اکتشافات عمیق را با جدیت دنبال کنیم تا زمینه تأمین مواد اولیه و تداوم فعالیت شرکت‌های معدنی و صنایع فرآوری فراهم شود.

وی با اشاره به فعالیت‌های اکتشافی شرکت چادرملو گفت: این شرکت در مناطق مختلفی اکتشافات عمیق انجام می‌دهد و در برخی مناطق نیز قرارداد‌هایی منعقد کرده است. همچنین امکان واگذاری پهنه‌های جدید اکتشافی فراهم شده و در این زمینه، شرکت‌هایی که دارای واحد‌های فرآوری هستند، در اولویت قرار دارند.

جعفری با تأکید بر اهمیت حمایت از شرکت‌های دارای ظرفیت فرآوری افزود: توسعه اکتشافات عمیق می‌تواند به تأمین مواد اولیه مورد نیاز شرکت چادرملو کمک کند و زمینه تداوم فعالیت این مجموعه را با توجه به تجهیزات و ظرفیت‌های موجود آن فراهم سازد.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده درباره برنامه‌های تأمین مواد اولیه چادرملو گفت: موضوع تأمین مواد اولیه این شرکت را بار‌ها با مدیرعامل و مسئولان مربوطه مطرح کرده‌ایم و بر ضرورت برنامه‌ریزی برای تضمین تداوم فعالیت‌های آن تأکید داشته‌ایم.