رئیس دانشکده علوم پزشکی کاشمر خراسان رضوی از ورود یک دستگاه سی‌تی‌اسکن پیشرفته ۳۲ اسلایس به ارزش ۷۰ میلیارد تومان با حمایت آستان قدس رضوی به این شهرستان خبر داد,

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دکتر محمدجواد یزدانی، گفت: این دستگاه با حمایت آستان قدس رضوی در بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) کاشمر نصب و راه‌اندازی خواهد شد.

رئیس دانشکده علوم پزشکی کاشمر، با اعلام این خبر اظهار کرد: این دستگاه سی‌تی‌اسکن پیشرفته، هم‌زمان با میلاد حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، به‌عنوان هدیه آستان قدس رضوی وارد شهرستان کاشمر شد.

وی افزود: در جریان سفر آیت‌الله احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی، به کاشمر، نیاز منطقه به تأمین این دستگاه با پیگیری امام جمعه، نماینده مردم کاشمردر مجلس شورای اسلامی و فرماندار کاشمر مطرح شد و با قول مساعد تولیت آستان قدس رضوی همراه بود.

یزدانی ادامه داد: راه‌اندازی این دستگاه، ظرفیت خدمات تصویربرداری پزشکی را افزایش می‌دهد و زمینه تشخیص سریع‌تر و دقیق‌تر بیماری‌ها و دسترسی بهتر بیماران به خدمات تخصصی را فراهم می‌کند.

وی بیان کرد: توسعه تجهیزات تشخیصی پیشرفته، نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات درمانی و کاهش مشکلات بیماران دارد و بهره‌برداری از این دستگاه می‌تواند بخشی از نیاز‌های تشخیصی مردم منطقه را برطرف کند.

رئیس دانشکده علوم پزشکی کاشمر در پایان از آیت‌الله احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی، و همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین طاهری، امام جمعه کاشمر، حجت‌الاسلام والمسلمین جواد نیک‌بین، نماینده مردم منطقه کاشمر در مجلس شورای اسلامی، و محمد قربانی، فرماندار کاشمر، به‌دلیل حمایت و پیگیری برای تأمین این دستگاه قدردانی کرد.