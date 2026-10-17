باتوجه به سیل خیز بودن ۶.۹ میلیون هکتار از اراضی استان اصفهان برای اجرای طرح‌های آبخیزداری به یک همت اعتبار نیاز است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون آبخیزداری اداره کل آبخیزداری و منابع طبیعی استان اصفهان، ۶.۹ میلیون هکتار از اراضی استان اصفهان را در حوزه سیل‌خیزی و مدیریت سیلاب برشمرد و گفت: بخش قابل توجهی از این اراضی تحت مطالعات قرار گرفته است.

حسین یاری افزود: حدود ۴.۷ میلیون هکتار از اراضی استان مطالعات تفصیلی و اجرایی شده و این مطالعات مبنای اجرای طرح‌های آبخیزداری و کنترل سیلاب است.

وی گفت: حدود ۲.۲ میلیون هکتار از اراضی استان همچنان برای انجام مطالعات باقی مانده است که امیدواریم با چشم‌انداز سال ۱۴۲۵ و استفاده از اعتبارات ملی، استانی و سایر منابعی که در اختیار قرار می‌گیرد، مطالعات این بخش نیز تکمیل می‌شود.

حسین یاری گفت: امسال حدود ۱۲۵ هزار هکتار از اراضی استان در شهرستان‌هایی مانند خوروبیابانک و نایین مورد مطالعه قرار گرفته و در سال‌های آینده نیز مطالعات بخش‌های باقی‌مانده انجام خواهد شد.

معاون آبخیزداری اداره کل آبخیزداری و منابع طبیعی استان اصفهان افزود: در برنامه هفتم توسعه برای کشور ۲۰ میلیون هکتار عملیات آبخیزداری پیش‌بینی شده که سهم استان اصفهان یک میلیون و ۷۵ هزار هکتار است.

معاون آبخیزداری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان ادامه داد: اگر این میزان را در طول برنامه تقسیم کنیم، سالانه حدود ۲۵۵ هزار هکتار باید در استان عملیات آبخیزداری اجرا شود. با توجه به هزینه اجرای هر هکتار، سالانه حدود یک همت اعتبار برای اجرای این طرح‌ها نیاز داریم، در حالی که اعتبارات ملی و استانی فعلی تنها حدود ۱۰ درصد این نیاز را پوشش می‌دهد.