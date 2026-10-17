میدان شهید چمران پیشوا در دویست‌وسی‌امین شب از سلسله اجتماعات مردمی، میزبان اقشار مختلفی بود که بر ضرورت تداوم حضور در صحنه و حفظ انسجام ملی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این اجتماع در ادامه گردهمایی‌های شبانه مردم پیشوا برگزار شد و حاضران با حضور در میدان شهید چمران، بر پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی و ضرورت حفظ انسجام و همدلی در جامعه تأکید کردند.

اجتماعات شبانه مردم پیشوا با حضور اقشار مختلف مردم، جلوه‌ای از همبستگی اجتماعی و مشارکت مردمی را به نمایش می‌گذارد. میدان شهید چمران پیشوا در شب دویست‌وسی‌ام نیز میزبان مردمی بود که بر تداوم اتحاد و همدلی و ایستادگی بر مواضع خود تأکید داشتند.