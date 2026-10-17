رئیس انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش قم از فعالیت یک‌هزار و ۳۰۰ انجمن مستقل اولیا و مربیان در مدارس استان خبر داد و گفت: انتخابات این انجمن‌ها با هدف تقویت مشارکت خانواده‌ها در امور آموزشی و تربیتی تا ۳۰ مهر ادامه دارد.

فعالیت یک‌هزار و ۳۰۰ انجمن اولیا و مربیان در مدارس قم

فعالیت یک‌هزار و ۳۰۰ انجمن اولیا و مربیان در مدارس قم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رضا شهسواری، رئیس انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش قم با اشاره به برنامه‌های هفته پیوند اولیا و مربیان اظهار کرد: هم‌زمان با این هفته، برنامه‌های مختلفی در مدارس و ادارات آموزش و پرورش استان برگزار می‌شود و مدارس نیز میزبان انتخابات انجمن‌های اولیا و مربیان هستند.

وی افزود: انتخابات انجمن‌ها از ابتدای مهر آغاز شده است و مدیران مدارس موظف‌اند با معرفی دقیق وظایف انجمن و فراهم کردن زمینه حضور داوطلبان، شرایط انتخاب آگاهانه اعضا را فراهم کنند تا این فرایند از حالت تشریفاتی خارج شود و به مشارکت مؤثر خانواده‌ها بینجامد.

رئیس انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش قم با بیان اینکه میزان مشارکت والدین در این انتخابات معمولاً بین ۶۵ تا ۷۰ درصد است، گفت: تعداد اعضای انجمن هر مدرسه با توجه به جمعیت دانش‌آموزی آن، بین پنج تا ۹ نفر تعیین می‌شود.

شهسواری با تأکید بر ضرورت گسترش همکاری خانه و مدرسه بیان کرد: نقش خانواده‌ها نباید به کمک‌های مالی محدود شود، بلکه مشارکت فکری، آموزشی و تربیتی والدین نیز در ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت اهمیت دارد؛ چراکه آموزش و پرورش به‌تنهایی قادر به حل همه مسائل این حوزه نیست.

وی ادامه داد: انجمن‌های اولیا و مربیان بر اساس آیین‌نامه اجرایی مدارس از جایگاه قانونی و وظایف مشخصی برخوردارند و مدیران باید زمینه حضور مؤثر والدین را در تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌های آموزشی و تربیتی فراهم کنند.

شهسواری با اشاره به برنامه‌های آموزش خانواده در مدارس قم گفت: برای اجرای این برنامه‌ها از ظرفیت ۱۸۰ مدرس مجرب استفاده می‌شود و در کنار کارشناسان آموزش و پرورش، همکاری دستگاه‌های تخصصی از جمله دادگستری و مرکز بهداشت و همچنین روان‌شناسان و مشاوران برای افزایش آگاهی والدین در زمینه فرزندپروری، مسائل تربیتی و چالش‌های فضای مجازی مورد توجه قرار دارد.

وی درباره ارزیابی عملکرد انجمن‌ها نیز اظهار کرد: فعالیت انجمن‌های اولیا و مربیان بر اساس شاخص‌های مشخص و با سقف ۳۰۰ امتیاز ارزیابی می‌شود و گروه‌های ارزیاب و کارشناسان، عملکرد آنها را در حوزه‌های مختلف بررسی می‌کنند.

رئیس انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش قم افزود: در ارزیابی‌های سال گذشته، ۵۴ انجمن اولیا و مربیان استان بر اساس نتایج بررسی‌های کشوری، به‌عنوان انجمن‌های برتر معرفی شدند.

شهسواری با تأکید بر لزوم رفع موانع مشارکت خانواده‌ها در مدارس خاطرنشان کرد: فراهم کردن فرصت مشارکت واقعی برای والدین، زمینه‌ساز تقویت ارتباط خانه و مدرسه و بهبود فرایند تعلیم و تربیت دانش‌آموزان است.

هفته پیوند اولیا و مربیان از ۲۴ تا ۳۰ مهر برگزار می‌شود و شعار امسال این هفته عدالت، کیفیت و هویت است.