به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد: بدینوسیله به اطلاع متقاضیان ثبت نام و شرکت در پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی می‌رساند، ثبت نام و انتخاب رشته برای آن دسته از رشته‌های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی که در مقاطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته نیمسال اول پذیرش آنها به صورت صرفاً براساس سوابق تحصیلی است، تا جمعه ۱ آبان تمدید شد.

داوطلبان می‌توانند با مراجعه به سامانه مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی به نشانی www.azmoon.org ابتدا دفترچه راهنمای ثبت نام را دریافت و پس از مطالعه و کسب آگاهی، در صورت تمایل و داشتن شرایط با تهیه کارت اعتباری نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته اقدام کنند .

شایان ذکر است، ثبت نام پذیرش براساس سوابق تحصیلی به صورت مجزا از انتخاب رشته، رشته‌های با آزمون سراسری است و بیش از ۹۵ درصد رشته/ محل‌های دانشگاه آزاد اسلامی در مقاطع کاردانی و کارشناسی بدون آزمون هستند، داوطلبان می‌توانند در صورت تمایل با مراجعه به سامانه مذکور نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.