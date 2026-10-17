طراحی و اجرای «دالان گردشگری قلعه‌گنج» و معرفی و پیوند جاذبه‌های گردشگری قلعه‌گنج کرمان، زمینه افزایش مدت اقامت گردشگران را فراهم می کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان اعلام کرد: با طراحی و اجرای «دالان گردشگری قلعه‌گنج» و معرفی و پیوند جاذبه‌های گردشگری شهرستان، ازجمله روستاها، نخلستان‌ها و تپه‌های دیدنی، زمینه افزایش مدت اقامت گردشگران و بهره‌مندی بیشتر آنان از ظرفیت‌های منطقه را فراهم کرد.

علی اصغرذاکری هرندی با تأکید بر ضرورت ساماندهی مالکیت اراضی در بافت‌های فرسوده قلعه‌گنج، تسریع در رفع موانع حقوقی و فراهم‌سازی زمینه توسعه زیرساخت‌های شهری را خواستار شد.

بگفته وی طرح آسفالت و بهسازی ۱۸۰ هزار مترمربع از معابر بافت فرسوده شهرستان قلعه‌گنج با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان، مدیرکل دفتر امور شهری و شورا‌های استانداری، نماینده مردم شهرستان‌های جنوبی استان در مجلس شورای اسلامی، فرماندار و شهردار قلعه‌گنج افتتاح شد.