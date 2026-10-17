به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ آمادگی عوامل اجرایی و فنی فرمانداری اراک برای برگزاری تمام‌الکترونیکی انتخابات شورا‌ها ارزیابی شد.

با هدف سنجش میزان آمادگی برای برگزاری تمام‌الکترونیکی هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا، فرایند رأی‌گیری الکترونیکی با استفاده از تجهیزات واقعی در مصلای بیت‌المقدس اراک شبیه‌سازی و از سوی عوامل فنی و اجرایی فرمانداری اراک مورد ارزیابی قرار گرفت.

عبدالرضا حاج‌علی‌بیگی، فرماندار شهرستان اراک، با حضور در محل اجرای این فرایند، از مراحل شبیه‌سازی رأی‌گیری بازدید کرد و در جریان روند بررسی آمادگی‌های فنی و اجرایی برگزاری انتخابات قرار گرفت.