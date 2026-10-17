به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛سرهنگ کامران حسنوند گفت: در پی اعلام مرکز فوريت های پليسی ۱۱۰ مبنی بر درگيری دسته جمعی که‌ باعت اخلال در نظم بيمارستان و برهم زدن رفاه و آسایش کادر درمان و شهروندان شهر شده بود ،پیگیری موضوع در دستور کار پليس استان لرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان سلسله افزود: مأموران کلانتری ۱۱ این شهرستان پس از حضور سريع و به موقع در محل ،شش عامل درگيری دستگير شد.

وی بیان کرد: پس از انتقال متهمان به مقر انتظامی، برای سير مراحل قانونی با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی و با دستور قضایی روانه زندان شدند.

سرهنگ حسنوند با اشاره به اينکه عاملان درگيری انگيزه خود را اختلافات شخصی عنوان کرده اند، تأکيد کرد: پليس به عنوان حافظ امنیت مردم با هنجارشکنی و مخلان نظم و امنیت عمومی با اقتدار برخورد خواهد کرد.