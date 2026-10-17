به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، استاندار مازندران از اجرای ۱۳۳ طرح آبرسانی روستایی با اعتبار بیش از ۲ هزار میلیارد تومان، دو سال گذشته خبر داد و گفت: اصلاح و توسعه شبکه، ساخت خطوط انتقال، تجهیز چاه‌ها و افزایش ظرفیت تأمین آب از محور‌های مهم این اقدامات بوده است. ‎

مهدی یونسی با اشاره به اهمیت تأمین پایدار آب شرب در مناطق روستایی افزود: هزار و ۷۹۱ روستا با جمعیتی بیش از یک میلیون و ۳۷ هزار نفر هم اکنون زیرپوشش خدمات آب روستایی قرار دارند و تعداد مشترکان آب روستایی استان به ۵۵۲ هزار و ۲۶۸ مشترک رسیده است.

وی افزود: زیرساخت‌های موجود آب روستایی مازندران شامل حدود ۱۸۹ هزار و ۹۹۶ مترمکعب مخزن در مدار بهره‌برداری، ۳ هزار و ۱۳۱ کیلومتر خط انتقال و ۱۳ هزار و ۱۳۹ کیلومتر شبکه توزیع آب است. همچنین ۵۸۹ ایستگاه پمپاژ با ظرفیت مجموع ۷ هزار و ۳۴ لیتر بر ثانیه در این بخش فعالیت می‌کنند.

استاندار مازندران ادامه داد: ۳۸ هزار و ۶۷۲ انشعاب آب واگذار شده و طرح اصلاح شبکه، توسعه شبکه، اصلاح و احداث خطوط انتقال، حفر و تجهیز چاه‌ها، بهسازی منابع موجود و احداث ایستگاه‌های پمپاژ در دستور کار قرار گرفته است.

یونسی با اشاره به اجرای ۱۳۳ طرح آبرسانی با اعتبار ۲ هزار و ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان خاطرنشان کرد: اصلاح و توسعه زیرساخت‌ها و افزایش پایداری شبکه از الزامات تأمین آب شرب روستاهاست و باید هم‌زمان با اجرای طرح‌های جدید، نگهداری و نوسازی شبکه‌های موجود نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: بخشی از شبکه‌های آب روستایی استان فرسوده است و برنامه‌ریزی برای اصلاح این زیرساخت‌ها در کنار توسعه ظرفیت تأمین و انتقال آب، اهمیت ویژه‌ای دارد.