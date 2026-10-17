مدیرکل بهزیستی فارس گفت: با اجرای پویش اجتماعی «سلام محله» در ۳۶ شهرستان استان بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ کودک و خانواده تحت پوشش خدمات سلامت روان قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل بهزیستی فارس گفت: با اجرای پویش اجتماعی «سلام محله» در ۳۶ شهرستان استان بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ کودک و خانواده در ۱۷۰ محله تحت پوشش خدمات سلامت روان قرار گرفتند.

حمید گودرزی، مدیرکل بهزیستی استان فارس اعلام کرد : این پویش با هدف ارتقای نشاط اجتماعی و توانمندسازی خانواده‌ها در محله‌ها، مناطق حاشیه‌ای و روستایی انجام شده است.

وی تأکید کرد که عدالت در توزیع خدمات، از اولویت‌های اصلی این طرح در تمامی شهرستان‌ها از جمله شیراز، لارستان، فسا، مرودشت و لامرد بوده است.

گودرزی با اشاره به هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف، تصریح کرد: در این پویش، کانون‌های سلامت اجتماعی، مراکز مثبت زندگی و مؤسسات همیاران سلامت روانی اجتماعی با همکاری آموزش‌وپرورش و دانشگاه‌های علوم پزشکی، برنامه‌های متنوعی را برای خانواده‌ها اجرا کردند.

مدیرکل بهزیستی فارس با اشاره به برخی اقدامات نوآورانه در شهرستان‌ها، افزود: در شهرستان لارستان، رویداد مهارتی “ریتموگیم” با مشارکت نزدیک به ۸۰۰ دانش‌آموز برگزار شد. همچنین در شیراز، پنل‌های تخصصی روان‌شناسی کودک و مداخلات میدانی اورژانس اجتماعی در مدارس انجام گرفت.

وی همچنین از اجرای برنامه‌هایی نظیر غربالگری بینایی در لامرد، مسابقات خلاقانه در زرین‌دشت و گراش و همچنین پیوند هنر بومی با برنامه‌های نشاط اجتماعی در سروستان یاد کرد.