به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، بنا به گزارش سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، سرپرستان خانوار مشمول طرح که پیامک اطلاع‌رسانی دریافت کرده‌اند، می‌توانند علاوه بر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به نشانی my.gov.ir، از طریق بازوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در پیام‌رسان بله به نشانی @hadafmandi_yaranehbot نیز فرم خوداظهاری و درخواست خود را تکمیل کنند.

بر اساس این گزارش ثبت درخواست از طریق یکی از دو مسیر اعلام‌شده امکان‌پذیر است و متقاضیان می‌توانند با استفاده از روشی که برایشان دسترس‌پذیرتر است، اطلاعات خود را ثبت کنند.

زمان‌بندی ثبت درخواست بر اساس رقم پایانی کد ملی سرپرست خانوار برای افرادی که به پنجره خدمات دولت مراجعه (my.gov.ir) می‌کنند بر اساس گزارش سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به شرح زیر است:

شنبه ۲۵ مهر: ارقام ۰ تا ۴

یکشنبه ۲۶ مهر: ارقام ۵ تا ۹

دوشنبه ۲۷ مهر: تمامی سرپرستان خانوار مشمول، بدون محدودیت رقم پایانی کد ملی