مسئول ثبت میراث معنوی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی از ثبت آئین سنتی بیاض‌خوانی روستای بمرود شهرستان زیرکوه در فهرست میراث ناملموس کشور خبر داد و گفت: این آئین در دهه نخست محرم، در مساجد و حسینیه‌های این روستا برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مسئول ثبت میراث معنوی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی گفت: آئین بیاض‌خوانی از سنت‌های دیرینه عزاداری در روستای بمرود شهرستان زیرکوه است که با تکیه بر اشعار حماسی و روایت منظوم وقایع کربلا، نسل به نسل حفظ شده و همچنان در ایام محرم برگزار می‌شود.

فریبا کاهنی افزود: این آئین در دهه نخست محرم، از شب اول تا دوازدهم این ماه، به‌ویژه در شب و روز تاسوعا و عاشورا، در مساجد و حسینیه‌های روستای بمرود برگزار می‌شود و جلوه‌ای از باور‌های مذهبی، فرهنگ بومی و سنت‌های عزاداری مردم این منطقه را به منایش می گذارد.

وی گفت: شاعران بومی روستای بمرود، وقایع کربلا را در قالب اشعار حماسی سروده و در دفتر‌هایی گردآوری کرده‌اند که به آنها «دیوان» یا «بیاض» گفته می‌شود؛ نام این آئین نیز از همین دفتر‌های شعر گرفته شده است.

مسئول ثبت میراث معنوی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی گفت: در مجالس مردانه، یکی از حاضران، اشعار را از روی بیاض می‌خواند و دیگر شرکت‌کنندگان، شاه‌بیت‌ها را به‌صورت جمعی تکرار می‌کنند؛ این مراسم به شکل نشسته برگزار می‌شود و شیوه اجرای آن با برخی دیگر از آئین‌های رایج عزاداری تفاوت دارد.

کاهنی افزود: در مجالس زنانه نیز یکی از زنان از بالای منبر اشعار مربوط به واقعه کربلا را می‌خواند و سایر حاضران به آن گوش می‌سپارند.

وی گفت: بیاض‌خوانی از آئین‌هایی است که حفظ و انتقال آن در طول نسل‌ها، به‌ویژه از پدران به پسران، نقش مهمی در تداوم این میراث فرهنگی داشته است.