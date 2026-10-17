وابستگی شدید اتحادیه اروپا به واردات گاز، نوسانات بازار جهانی انرژی و اختلال در مسیرانتقال، مقامات این قاره را درباره تامین امنیت انرژی نگران کرده است. خطر تمام شدن ذخایر گاز اروپا و افزایش جهشی بهای آن در آستانه فصل سرما، کشور‌های این قاره از جمله انگلیس را بیش از پیش نگران پیامد‌های گسترده آن کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ تازه‌ترین داده‌های اداره آمار اتحادیه اروپا نشان می‌دهد نود درصد گاز مورد نیاز ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا وارداتی است و بخشی از آن با هزینه‌های بسیار بیشتر به صورت گاز طبیعی مایع شده یا (LNG) از خلیج فارس تامین می‌شود.

به گفته کارشناسان حداقل سطح ایمن ذخایر گاز اروپا باید سی درصد باشد، اما اکنون حدود یک سوم این میزان است و در صورت تداوم محدودیت دسترسی به گاز مایع و وقوع سرما‌ی شدید بروز بحران انرژی بسیار متحمل است.

کریس اوشی کارشناس انرژی می‌گوید: دولت‌های اروپایی در سال‌های اخیر ظرفیت ذخایر را افزایش داده‌اند، اما ما این کار را نکردیم، چون فرض بر این بود گاز همیشه جریان دارد. انگلیس کمی گاز بومی دارد و بقیه را از خاورمیانه وارد می‌کند و حالا در زمان اوج مصرف فقط کمی ذخیره دارد. من مدام گفته‌ام که امنیت انرژی همان امنیت ملی است. با امنیت ملی نباید قمار کرد.

نشریه انگلیسی دیلی تلگراف نیز به تازگی نوشت: «کشور با خطر تمام شدن ذخایر گاز و و وقوع بحران انرژی که می‌تواند کشور را فلج کند مواجه است.»

ایان رد لی مدیر ارشد شرکت ملی گاز انگلیس می‌گوید: وقتی حدود بیست سال پیش وارد این صنعت شدم حدود ۹۸ درصد از گاز مصرفی ما از سواحل و فلات قاره خودمان تامین می‌شد، اما در اوایل دهه دو هزار با افت تولید فلات قاره، انگلیس به یک واد کننده خالص گاز مبدل شد.

ادوارد کونوی، کارشناس اقتصادی در انگلیس می‌گوید: ما واقعا کشوری وابسته‌ایم. علاوه بر نیاز‌های خانگی برای تولید بخش عمده برق مورد نیاز کشور به گاز وابسته‌ایم. قبلا ما بخشی از گاز را از دریای شمال تامین می‌کردیم، اما اکنون به گاز وارداتی از نروژ، آمریکا و البته خاورمیانه وابسته‌ایم که باید با کشتی‌های ویژه وارد کنیم. اگر تنگه هرمز باز و گاز وارد این کشور نشود، ما با مشکلات بسیار بزرگی مواجه می‌شویم.

گزارش نهاد‌های ناظر، انگلیس را به علت ظرفیت کم ذخیره گاز، یکی از آسیب‌پذیرترین کشور‌ها در برابر بحران کمبود گاز معرفی و تاکید می‌کند موج سرمای شدید می‌تواند ذخایر گازی این کشور را به صفر برساند.

هلیا کارشناس اقتصادی در انگلیس می‌گوید: رئیس شرکت سنتریکا که مالک شرکت گاز بریتانیاست و بزرگ‌ترین مخازن ذخیره گاز را دارد گفت آن را تعطیل می‌کند که ممکن است در زمستان امسال چراغ‌ها در این کشور به علت کمبود گاز و برق، روشن نشود.

انگلیس به علت فقر مخازن ذخیره گاز در صورت کمبود از مخازن اروپا نیاز‌های خود را تامین می‌کرد.

کریس اوشی کارشناس انرژی و رئیس شرکت سنتریکا می‌گوید: دوستان و همسایگان اروپایی ما هم دیگر همچون شرایط معمول، گاز در انبار‌ها ندارند؛ بنابراین امکان اتکای ما به آن‌ها هم محدود شده است.

تحلیل‌گران بازار انرژی معتقدند اگر جریان تامین گاز انگلیس و کشور‌های عضو اتحادیه اروپا از نروژ، آمریکا و آفریقا متوقف شود انگلیس حد اکثر به اندازه فقط چهار روز، آلمان شش هفته و فرانسه و ایتالیا برای ۱۰ هفته گاز دارند.

برغم کاهش نسبی مصرف گاز در انگلیس در پی افزایش ۱۶ درصدی بهای انرژی، اندی برنهام، نخست وزیر انگلیس هشدار داد که این کشور با «بحران انرژی» روبروست و زمستان «بسیار چالش برانگیزی» در پیش خواهد بود