آیین اختتامیه یازدهمین کنگره ملی اعتکاف با حضور امیر حاتمی فرمانده کل ارتش، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش و جمعی از فرمانده هان ارشد ارتش و مسئولین کشوری و جامعه روحانیت در دانشکده افسری امام علی (ع) برگزار شد.

امیرحسین خادمی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گزارش می‌دهد؛

در این همایش، فرمانده کل ارتش به دشمنان آمریکایی - صهیونیستی هشدار داد که اگر زیرساخت‌های کشور ما مورد تهدید قرار گیرد، زیرساخت‌ها و منافع رژیم جنایتکار صهیونیستی و هر کسی که با او همکاری کند، به‌صورت چندبرابری آسیب خواهد دید.