به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، سید مجتبی علوی مقدم با سفر سرزده به شهرستان سملقان و بازدید از روستا‌هایی از جمله درکش، آزادگان و زمان صوفی، مسائل و مشکلات تأمین آب شرب روستایی را بررسی و بر رفع دغدغه‌های مردم و توزیع عادلانه آب تأکید کرد و از وضعیت آبرسانی به روستا‌هایی از جمله درکش، آزادگان و زمان صوفی بازدید به عمل آورد.

وی در این بازدید، بر ضرورت تأمین پایدار آب شرب و رسیدگی به مشکلات آبرسانی روستا‌ها با هدف پاسخگویی به نیاز‌های مردم تأکید شد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آبی، خواستار رعایت الگوی مصرف و صرفه‌جویی در مصرف آب شد و نصب کنتور‌های آب، زون‌بندی اصولی شبکه توزیع و مدیریت صحیح مصرف را از الزامات تحقق عدالت در توزیع آب دانست.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بر لزوم اتخاذ تدابیر لازم برای مدیریت بهینه منابع آبی و توزیع متناسب آب میان روستا‌ها تأکید کرد و پیگیری مسائل و مشکلات موجود در این حوزه را در راستای بهبود خدمات‌رسانی به روستاییان ضروری دانست.