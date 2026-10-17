

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛مرکزکرمانشاه، در این نمایشگاه، ۳۱ اثر از ۱۱ هنرمند خوشنویس در سطوح ممتاز و فوق‌ممتاز، در معرض دید علاقه‌مندان به هنر و ادب قرار گرفته است.

همچنین، اجرای زنده خوشنویسی توسط هنرمندان از دیگر برنامه‌های این رویداد فرهنگی و هنری بود.

نمایشگاه «خوشنویسان دیار آناهیتا» با هدف معرفی ظرفیت‌های هنری شهرستان و پاسداشت هنر اصیل خوشنویسی، تا ۲۶ مهر در دو نوبت صبح از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ و بعدازظهر از ساعت ۱۵ تا ۱۸، در معبد تاریخی آناهیتا پذیرای بازدیدکنندگان است.

این نمایشگاه با همکاری انجمن خوشنویسان کنگاور، پایگاه ملی معبد آناهیتا و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان برگزار شده است و از شهروندان و علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر دعوت می‌شود از آثار هنرمندان بومی بازدید کنند.