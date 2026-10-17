۶ دستگاه دیزل‌ژنراتور به منظور حفظ آمادگی تأسیسات شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ برای مقابله با سیلاب های احتمالی سرویس، اورهال و تعمیر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ گفت: شش دستگاه دیزل ژنراتور در تأسیسات شرکت بهره برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ، طی یک دوره یک ماهه تحت عملیات سرویس و تعمیرات فنی قرار گرفتند تا آمادگی تجهیزات برای استفاده در مواقع مورد نیاز حفظ شود.

حسین فرهنگ افزود: در این عملیات، اقلام مصرفی دستگاه‌ها شامل فیلتر‌های روغن، سوخت و هوا تعویض شد و روغن دیزل ژنراتور‌ها نیز مورد جایگزینی قرار گرفت. هم زمان، بخش‌های برقی و مکانیکی دستگاه‌ها بررسی و تعمیرات تخصصی مورد نیاز در این قسمت‌ها انجام شد. این اقدامات با هدف رسیدگی به وضعیت فنی مولد‌ها و حفظ قابلیت بهره برداری از آن‌ها برای استفاده طولانی مدت صورت گرفت.

وی ادامه داد: در کنار تعمیرات انجام‌شده، تست‌های مستمر عملکرد کلی دستگاه‌ها و کنترل و تأمین سوخت مورد نیاز هر شش دستگاه نیز در برنامه اجرایی قرار دارد تا آمادگی آنها برای فعالیت در دوره‌های مورد نیاز حفظ شود.

مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ با تأکید بر ضرورت نگهداری منظم تجهیزات پشتیبان برق اظهار داشت: دیزل ژنراتور‌ها از جمله تجهیزاتی هستند که باید در زمان نیاز، آمادگی لازم برای راه اندازی و فعالیت را داشته باشند. همچنین نگهداری این دستگاه‌ها تنها به انجام تعمیرات محدود نمی‌شود، بلکه بررسی منظم عملکرد دستگاه‌ها و توجه به نیاز‌های مصرفی آن‌ها نیز در حفظ آمادگی این تجهیزات مهم است. از این رو، سرویس دوره‌ای و بررسی مستمر وضعیت فنی آنها اهمیت ویژه‌ای دارد.