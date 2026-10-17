زنجیره فرآوری شیر و محصولات لبنی در مجتمع ۸ هزار رأسی بز شیری قلعه‌گنج کرمان برای ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی ایجاد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمانادر حاشیه بازدید از شرکت کشاورزی و دامپروری فردوس پارس، واحد دامداری ۸ هزار رأسی بز شیری مورسیا در شهرستان قلعه‌گنج اعلام کرد: این مجموعه با ظرفیت تولید روزانه حدود ۴ هزار لیتر شیر و نگهداری بیش از ۸ هزار رأس بز شیری، توانمندی قابل‌توجهی در حوزه تولید محصولات دامی دارد و می‌تواند نقش مؤثری در توسعه تولید و تکمیل زنجیره ارزش محصولات لبنی ایفا کند.

علی‌اصغر ذاکری هرندی افزود:در گذشته فرآوری محصولات این مجتمع در قلعه‌گنج انجام می‌شد، اما این روند به عللی متوقف شده است.

بگفته وی احیای زنجیره فرآوری محصولات لبنی این مجتمع و بازگرداندن این ظرفیت اقتصادی به شهرستان، در دستور کار استانداری قرار دارد و پیگیری‌های لازم برای تحقق آن انجام خواهد شد.

مزیت بز‌های مورسیا نسبت به دیگر بز‌ها در تولید ۲ نیم لیتر شیر با چربی ۵ درصد، چند قلوزایی، اقتصادی بودن و سازگار بودن با اقلیم منطقه قلعه گنج است.