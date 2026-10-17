رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ، از شناسایی و دستگیری سرکرده یک شبکه سازمان‌یافته توزیع موادمخدر و کشف انواع موادمخدر، دو قبضه سلاح کمری جنگی، یک قبضه سلاح شکاری و مهمات مربوطه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ علی عسکری، رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ، از شناسایی و دستگیری سرکرده یک شبکه سازمان‌یافته توزیع موادمخدر و کشف انواع موادمخدر، دو قبضه سلاح کمری جنگی، یک قبضه سلاح شکاری و مهمات مربوطه خبر داد.

وی با اشاره به مطالبات شهروندان برای پاکسازی نقاط آلوده و ارتقای امنیت عمومی تصریح کرد: مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد مستمر فعالیت‌های مجرمانه، موفق شدند اعضای یک شبکه توزیع موادمخدر را شناسایی کنند.

وی افزود: در این عملیات، شناسایی و دستگیری سرشاخه اصلی شبکه در اولویت قرار گرفت و مأموران با برنامه‌ریزی عملیاتی و هماهنگی‌های لازم، سرکرده این باند را دستگیر کردند.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ با اشاره به کشفیات این عملیات گفت: در جریان اقدامات پلیسی، انواع موادمخدر از انواع شیشه، هروئین و تریاک، دو قبضه سلاح کمری جنگی، یک قبضه سلاح شکاری و فشنگ‌های مربوطه کشف و ضبط شد.

به گفته این مقام انتظامی، افراد دستگیرشده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ عسکری ادامه داد: پلیس با رصد فعالیت شبکه‌های توزیع موادمخدر و شناسایی سرشاخه‌های اصلی این شبکه‌ها، اقدامات خود را برای مقابله با این پدیده ادامه می‌دهد.

وی افزود: حفظ امنیت شهروندان و مقابله با فعالیت‌های مجرمانه از اولویت‌های پلیس است و با افرادی که در این زمینه مرتکب جرم شوند، برابر قانون برخورد خواهد شد.