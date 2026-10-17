کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز بعدازظهر و شب با افزایش باد جنوب غربی تا شمال غربی بویژه در سواحل و جزایر غربی (کیش، لاوان و پارسیان) متلاطم پیش بینی می‌شود.

تلاطم دریا در سواحل و جزایر کیش، لاوان و پارسیان، ۲۵ مهر

تلاطم دریا در سواحل و جزایر کیش، لاوان و پارسیان، ۲۵ مهر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: بعدازظهر امروز در خلیج فارس افزایش سرعت باد و در ارتفاعات استان ناپایداری جوی پیش بینی می‌شود.

او افزود: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری، همراه با مه رقیق صبحگاهی، بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات استان رگبار باران و رعد و برق و در پاره‌ای نقاط تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

سی سی پور گفت: در برخی نقاط بویژه در محدوده مناطق مرکزی، غربی و سواحل شمالی تنگه هرمز که شرایط بارشی فراهم نباشد احتمال تندباد لحظه‌ای، وقوع گردوغبار و کاهش کیفیت وضع هوا دور از انتظار نیست و توصیه می‌شود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی بویژه در شهرستان بشاگرد خودداری شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: بیشینه سرعت وزش باد در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا به یک متر و بیست سانتیمتر خواهد رسید.

سی سی پور گفت: ناپایداری‌های جوی عصرگاهی نیز در استان تداوم خواهد داشت و در روز یکشنبه با تقویت شرایط بارشی، علاوه بر ارتفاعات در سایر نقاط استان (با تاکید بر نیمه شرقی و مناطق شمالی) رگبار باران و رعد و برق، احتمال تندباد شدید و تگرگ پیش بینی می‌شود و وقوع ناپایداری موقت دریایی در محدوده شمالی تنگه هرمز نیز محتمل خواهد بود.

او افزود: از لحاظ دمایی، از فردا تا اواسط هفته، با توجه به وزش باد جنوب شرقی و در نتیجه افزایش رطوبت نسبی، کاهش ۱ تا ۲ درجه‌ای دمای بیشینه مورد انتظار است.