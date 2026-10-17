به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان با میانگین ۱۲۶ وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد و این شاخص در ایستگاه‌های انقلاب با ۱۷۱، احمدآباد با ۱۵۴، خرازی با ۱۵۴، کردآباد با ۱۵۵ AQl همچنین شهر‌های خمینی‌شهر با ۱۵۷، قهجاورستان با ۱۵۵، محور شرق منطقه قهاب با ۱۵۷ AQl در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم مردم جامعه است.

علاوه براین شاخص کیفی هوا در ایستگاه پارک زمزم با ۱۲۸، استانداری اصفهان با ۱۲۹، پروین با ۱۱۴، رودکی با ۱۴۰، کاوه با ۱۲۸، رهنان با ۱۳۸، سپاهان‌شهر با ۱۲۵، فرشادی با ۱۲۳، فیض با ۱۲۵، ولدان با ۱۳۸، میرزاطاهر با ۱۳۷ AQl همچنین شهر‌های شاهین‌شهر با ۱۰۹، بهارستان غربی با ۱۲۰، مبارکه با ۱۳۷ AQl هم در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

همچنین این شاخص در ایستگاه دانشگاه صنعتی با ۷۳، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با ۹۹، زینبیه با ۸۸ AQl همچنین بیمارستان صاحب الزمان شهرضا با ۶۳، محمودآباد با ۷۹، علوم‌پزشکی کاشان با ۷۵، کاشان با ۹۴، مبارکه با ۸۵، نجف‌آباد با ۷۴ AQl در وضعیت زرد و قابل‌قبول است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.