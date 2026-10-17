کاروان سلامت جمعیت هلال احمر شهرستان تفت در قالب طرح «نذر خدمت» با ارائه خدمات رایگان درمانی، آموزشی، مشاوره‌ای و حمایتی به ارزش ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، به ۱۳۰ نفر از اهالی روستای حاجی علی‌عسکر نصرآباد خدمت‌رسانی کرد.

ارائه خدمات رایگان درمانی و حمایتی به ۱۳۰ نفر در روستای حاجی علی‌عسکر نصرآباد تفت

ارائه خدمات رایگان درمانی و حمایتی به ۱۳۰ نفر در روستای حاجی علی‌عسکر نصرآباد تفت

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، کاروان سلامت جمعیت هلال احمر شهرستان تفت با اجرای طرح «نذر خدمت» در روستای حاجی علی‌عسکر نصرآباد، خدمات متنوع درمانی، آموزشی، مشاوره‌ای و حمایتی را به ساکنان این روستا ارائه کرد.

در این برنامه، اهالی روستا از خدمات پزشک عمومی، متخصص داخلی، فوق‌تخصص قلب و دندانپزشک بهره‌مند شدند. همچنین انجام آزمایش قند خون، اندازه‌گیری فشار خون، نوار قلب، خدمات مامایی و توزیع رایگان دارو از دیگر خدمات ارائه‌شده در این کاروان سلامت بود.

ارائه مشاوره‌های خانواده، حقوقی و کشاورزی نیز از دیگر بخش‌های این طرح بود. اجرای طرح «قیچی مهربانی»، ارائه خدمات تیم سحر، اهدای هدیه و تعمیر لوازم خانگی نیز با هدف حمایت از اهالی روستا انجام شد.

روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان تفت اعلام کرد: این برنامه با هدف خدمت‌رسانی به مناطق محروم و روستایی و با مشارکت ۲۵ داوطلب و چهار نفر از کارکنان هلال احمر اجرا شد و با استقبال اهالی روستا همراه بود.

این طرح با همکاری کانون خدمت رضوی، خانه هلال نصرآباد، دهیاری و شورای روستای حاجی علی‌عسکر برگزار شد.

جمعیت هلال احمر شهرستان تفت اعلام کرده است که گسترش این‌گونه برنامه‌ها و ارائه خدمات به مناطق نیازمند شهرستان، از اهداف اجرای طرح «نذر خدمت» است.