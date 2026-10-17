به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،سایت جدید صداوسیمای مرکز کرمان در انتهای خیابان شهید مصطفی خمینی، در زمینی به مساحت ۱۵ هکتار و با زیربنای ۱۱ هزار مترمربع، از سال ۱۳۹۲ با استفاده از اعتبارات ملی در حال ساخت است.

مرحله اداری طرح با بهره‌گیری از اعتبارات سازمانی و ملی اختصاص یافته، تاکنون بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

برای تکمیل این مرحله، اقداماتی از جمله محوطه‌سازی، احداث حصار پیرامونی و ساختمان حراست در ورودی مجموعه و تأمین و اتصال انشعابات آب، برق و گاز ضروری است.