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استاندار کرمان دربازدیداز طرح در حال اجرای صداوسیمای مرکز استان؛ برای تأمین اعتبار تکمیل مرحله اداری قول مساعد داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،سایت جدید صداوسیمای مرکز کرمان در انتهای خیابان شهید مصطفی خمینی، در زمینی به مساحت ۱۵ هکتار و با زیربنای ۱۱ هزار مترمربع، از سال ۱۳۹۲ با استفاده از اعتبارات ملی در حال ساخت است.
مرحله اداری طرح با بهرهگیری از اعتبارات سازمانی و ملی اختصاص یافته، تاکنون بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
برای تکمیل این مرحله، اقداماتی از جمله محوطهسازی، احداث حصار پیرامونی و ساختمان حراست در ورودی مجموعه و تأمین و اتصال انشعابات آب، برق و گاز ضروری است.