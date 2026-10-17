

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،استاندار کرمانشاه، در دیدارهای جداگانه با حسن عابدینی، معاون سیاسی سازمان صداوسیما و علیرضا کیخا، معاون امور استان‌های این سازمان، بر ضرورت تقویت تعامل و هماهنگی میان مدیریت استان و رسانه ملی برای انعکاس گسترده‌تر ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و توانمندی‌های کم نظیر کرمانشاه تأکید کرد.



در این دیدارها که مدیرکل صداوسیمای مرکز کرمانشاه و مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری نیز حضور داشتند، دکتر منوچهر حبیبی با اشاره به جایگاه رسانه ملی در معرفی ظرفیت‌های اقتصادی، فرهنگی، گردشگری، تاریخی و اجتماعی استان، بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های شبکه‌های سراسری و استانی صداوسیما تأکید کرد. هماهنگی برای برگزاری رویداد ملی «ایرانِ جان، کرمانشاهِ ایران» در آذرماه امسال، از محورهای مهم این دیدارها بود؛ رویدادی که می‌تواند زمینه معرفی جامع توانمندی‌های استان، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، جاذبه‌های گردشگری و ظرفیت‌های صنعتی و تجاری کرمانشاه را در سطح ملی فراهم کند. حبیبی با تأکید بر اینکه رویداد «ایرانِ جان» باید فراتر از معرفی جاذبه‌های گردشگری، تصویری جامع از ظرفیت‌های راهبردی استان ارائه دهد، عنوان «کرمانشاه؛ دروازه زیارت و تجارت» را محور مهم روایت رسانه‌ای از استان دانست.

معرفی جایگاه کرمانشاه در میزبانی از زائران اربعین، ظرفیت‌های مرزی و تجاری با عراق، توانمندی‌های صنعتی و کشاورزی، میراث تاریخی و فرهنگی، صنایع‌دستی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری، از جمله محورهایی است که می‌تواند در چارچوب این رویداد مورد توجه قرار گیرد. استاندار کرمانشاه همچنین از تلاش‌ها و اقدامات سازمان صداوسیما در پوشش رویدادهای مهم کشور، به‌ویژه جنگ رمضان و راهپیمایی عظیم اربعین حسینی قدردانی کرد و پوشش رسانه‌ای میزبانی شایسته استان کرمانشاه از زائران و خدمات ارائه‌شده در مسیرهای تردد زائران، به‌ویژه در مرز بین‌المللی خسروی، را شایسته توجه دانست.

وی بر استمرار همکاری‌ها برای انعکاس خدمات دستگاه‌های اجرایی، ظرفیت‌های مردمی و زیرساخت‌های استان و همچنین تقویت اطلاع‌رسانی درباره رویدادها و برنامه‌های توسعه‌ای کرمانشاه تأکید کرد.

در این دیدارها، بر ضرورت هم‌افزایی مجموعه مدیریت استان و سازمان صداوسیما، تولید محتوای فاخر و اثرگذار، بهره‌گیری از ظرفیت شبکه‌های سراسری و استانی و برنامه‌ریزی مشترک برای پوشش رویداد «ایرانِ جان» تأکید شد. رویداد ملی «ایران‌ِ جان» یکی از برنامه‌های ابتکاری و هویت‌محور سازمان صدا و سیماست که با هدف معرفی جامع ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و تاریخی استان‌های کشور طراحی و اجرا شده است؛ در این رویداد هر استان برای یک هفته در کانون توجه رسانه ملی قرار می‌گیرد و از طریق تولید برنامه‌های متنوع تلویزیونی، رویدادهای میدانی و محتوای رسانه‌ای، داشته‌ها و توانمندی‌های خود را به مخاطبان داخلی و خارجی معرفی می‌کند و در کنار تقویت هویت ملی و همبستگی اجتماعی، زمینه جذب سرمایه‌گذاری و توسعه گردشگری استان‌ها را نیز فراهم می‌سازد.