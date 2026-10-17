دوازدهمین سالانه خوشنویسی استان کرمان برای پاسداشت این هنر اصیل ایرانی، معرفی ظرفیت‌های هنری استان و ایجاد زمینه تعامل هنرمندان و علاقه‌مندان، در موزه هنر‌های معاصر صنعتی کرمان برپاست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، از مجموع ۱۶۸ اثر ارسال‌شده به دبیرخانه، ۱۰۵ اثر پس از داوری تخصصی پذیرفته و در فضای گالری به نمایش گذاشته شده است.

آثار این دوره در رشته‌هایی همچون نستعلیق، شکسته‌نستعلیق، نقاشی‌خط و نگارگری، در کنار نمونه‌هایی از هنر‌های وابسته به خوشنویسی از جمله قلم‌تراشی و قلمدان‌سازی، در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته‌اند.

هم‌زمان با برپایی نمایشگاه، مجموعه‌ای از کارگاه‌های تخصصی خوشنویسی برای علاقه‌مندان برنامه‌ریزی شده که هر پنجشنبه با حضور مدرسان این حوزه برگزار می‌شود.

نمایشگاه دوازدهمین سالانه خوشنویسی استان کرمان به مدت یک ماه در موزه هنر‌های معاصر صنعتی کرمان برپاست و علاقه‌مندان می‌توانند از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۳ و همچنین از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹ این آثار را تماشا کنند.

آیین پایانی این رویداد ۲۵ آبان‌در تالار فرهنگ و هنر کرمان برگزار شود.