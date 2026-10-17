رئیس نمایندگی حفاظت محیط‌زیست شهرستان خوسف از اقدام به‌موقع محیط‌بانان در جلوگیری از یک فقره شکار غیرمجاز در این شهرستان خبر داد و گفت: یک قبضه سلاح و سه عدد فشنگ از متخلف کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس نمایندگی حفاظت محیط‌زیست شهرستان خوسف گفت: ماموران یگان حفاظت این نمایندگی در گشت و پایش مناطق آزاد شهرستان خوسف (منطقه گواب‌خور) که هم‌اکنون میزبان پرندگان آبزی، کنارآبزی و مهاجر است، متوجه حضور یک دستگاه خودروی مشکوک شدند.

علی سعیدی افزود: محیط‌بانان با اقدام به‌موقع، مانع از اقدام به شکار غیرمجاز فرد متخلف در این زیستگاه حساس شدند.

وی گفت: با هماهنگی دادستان شهرستان، از متخلف بازرسی به‌عمل آمد که در آن یک قبضه سلاح به همراه سه عدد فشنگ کشف وضبط شد.