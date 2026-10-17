به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، مجید الهی‌راد افزود: در نیمه نخست امسال نیز ۷۱ پرستار به جمع حامیان طرح اکرام ایتام پیوسته‌اند و حمایت از ۹۵ فرزند یتیم و محسنین را برعهده گرفته‌اند.

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با اشاره به جمعیت فرزندان تحت حمایت این نهاد اظهار کرد: هم‌اکنون ۹ هزار و ۱۳۳ فرزند یتیم و محسنین تحت حمایت کمیته امداد استان قرار دارند که از این تعداد، ۳ هزار و ۶۸۸ نفر فرزند یتیم و ۵ هزار و ۴۴۵ نفر از فرزندان محسنین هستند.

الهی‌راد افزود: بیش از ۴۳ هزار و ۷۰۰حامی در سراسر استان در قالب طرح اکرام ایتام، حمایت از فرزندان یتیم و محسنین را برعهده دارند و از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۸۳ میلیارد تومان به این فرزندان کمک کرده‌اند.

وی با اشاره به جایگاه ارزشمند پرستاران در فعالیت‌های خیرخواهانه گفت: همراهی جامعه پرستاری در حمایت از فرزندان یتیم، جلوه‌ای از مهربانی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و توجه به آینده کودکان نیازمند است که شایسته قدردانی است.