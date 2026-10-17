تیم فوتبال آلومینیوم اراک در هفته نهم لیگ برتر به مصاف صنعت نفت آبادان می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در ادامه لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور؛ جام خلیج فارس و از هفته نهم آلومینیوم در آبادان با صنعت نفت مسابقه می‌دهد.

در این دیدار که قضاوت آن را محمد رضا تارخ بر عهده دارد اراکی‌ها برای جبران باخت هفته گذشته مقابل فجر شیراز در ورزشگاه تختی آبادانی پا به میدان می‌گذارند که تا کنون پس از ۸ هفته طعم پیروزی را نچشیده است.

آلومینیوم هم اکنون با ۴ تساوی، ۳ پیروزی و یک شکست ۱۳ امتیازی و ششم جدول است.

در آنسوی میدان، صنعت نفت آبادان با ۴ تساوی و ۴ شکست چهار امتیازیست و در انتهای جدول رده بندی هجدهمین تیم لیگ است.

دو تیم از ساعت ۱۹ شنبه ۲۵ مهر در ورزشگاه تختی آبادان مقابل هم به میدان می‌روند.