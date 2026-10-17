به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این گزارش با اولویت منابع و مصارف بودجه عمومی، منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها، تأمین و مصرف کالابرگ، ارز ترجیحی، ذخایر راهبردی کالاهای اساسی و دارو، پس از انجام بررسی‌های تخصصی و جمع‌بندی از سوی گروه‌های حسابرسی در دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی، در دستور کار هیئت عمومی دیوان محاسبات قرار گرفته بود.

این نهاد نظارتی اعلام کرد، گزارش تفریغ بودجه با هدف ارتقای شفافیت مالی، فراهم‌سازی امکان بهره‌برداری از این داده‌ها در تدوین و بررسی واقع‌بینانه‌تر لایحه بودجه سال آینده و کاهش خطاهای محاسباتی در فرآیند بودجه‌ریزی کشور، به ارکان تصمیم‌گیر دولت و مجلس ارائه خواهد شد.