به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۲۵ مهر را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های چین

خبرگزاری شینهوا

چین در تدارک برگزاری مجمع حکمرانی جهانی با تأکید بر همکاری و اصلاح نظام بین‌الملل

تولیدکنندگان اسباب‌بازی و کالا‌های هدیه چین به افزایش تقاضا در پی کاهش متقابل تعرفه‌های چین و آمریکا امیدوارند

رئیس‌جمهور چین بر تقویت اعتماد ملی و برداشتن گام‌های استوار برای نوسازی کشور تأکید کرد

دیدار وزیر خارجه چین با رئیس‌جمهور اسرائیل و وزیر خارجه فلسطین در حاشیه نشست باکو

چین خواستار تقویت همکاری‌های بین‌المللی در حوزه آموزش فنی و حرفه‌ای شد

رشد فناوری‌های هوش مصنوعی و انرژی‌های نو در کانون تحولات اقتصادی و صنعتی چین

تحولات خاورمیانه و امنیت کشتیرانی در منطقه خلیج فارس و دریای سرخ در میان خبر‌های مهم بین‌المللی

روزنامه چاینا دیلی

اصلاح مقررات صادرات فناوری با هدف مدیریت بهتر صادرات فناوری‌های راهبردی چین

چین محدودیت‌های صادراتی تازه‌ای برای ۴۰ فناوری در حوزه هوش مصنوعی، زیست‌پزشکی و انرژی خورشیدی پیشنهاد کرد

گسترش صنعت ذخیره‌سازی انرژی چین و نقش آن در گذار جهانی به انرژی پاک

چین در پی گسترش حضور جهانی طب سنتی خود است

آموزش فنی و حرفه‌ای؛ محور تازه همکاری‌های بین‌المللی چین

دیدار وزیر خارجه چین با رئیس‌جمهور اسرائیل و وزیر خارجه فلسطین در باکو

افزایش همکاری‌های اقتصادی و فناوری چین با شرکای خارجی در شرایط رقابت جهانی

روزنامه گلوبال تایمز

چین ۴۰ فناوری در حوزه هوش مصنوعی، زیست‌پزشکی و انرژی خورشیدی را به فهرست پیشنهادی کنترل صادرات اضافه کرد

پکن: مقررات تازه صادرات فناوری با هدف حفاظت از امنیت ملی است و کشور خاصی را هدف قرار نمی‌دهد

چین بر ضرورت حفاظت از فناوری‌های پیشرفته و جلوگیری از خروج فناوری‌های کلیدی تأکید کرد

رئیس‌جمهور چین بر اولویت حفاظت محیط زیست و توسعه سبز تأکید کرد

چین در برابر انتقاد‌ها درباره مواضع خود در دریای چین جنوبی از سیاست‌هایش دفاع کرد

چهار نهاد چینی از خودروسازان خواستند آزمایش‌های ایمنی را تقویت و تبلیغات گمراه‌کننده را متوقف کنند

رقابت فناوری چین با قدرت‌های بزرگ و پیامد‌های آن برای تجارت جهانی در کانون توجه رسانه‌های چینی

سی‌جی‌تی‌ان

معاون نخست‌وزیر چین خواستار تقویت همکاری‌های بین‌المللی در آموزش فنی و حرفه‌ای شد

چین میزبان مجمع حکمرانی جهانی از ۲۳ تا ۲۵ اکتبر خواهد بود

وزیر خارجه چین چهار پیشنهاد برای تقویت همکاری میان اعضای کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادساز در آسیا مطرح کرد

وزیر خارجه چین با همتای ترکیه‌ای خود در باکو دیدار کرد

چین بر ضرورت گسترش همکاری‌های آموزشی، انتقال مهارت و تربیت نیروی متخصص تأکید کرد

حمله موشکی به فرودگاه عدن و رهگیری پهپاد‌ها و موشک‌ها در منطقه، نگرانی‌ها درباره امنیت یمن و دریای سرخ را افزایش داد

حفاظت از محیط زیست و توسعه سبز در کانون توجه برنامه‌های داخلی چین

روزنامه مردم

دیدار وانگ یی با وزیر خارجه فلسطین و رئیس‌جمهور اسرائیل در حاشیه نشست باکو

چین اعلام کرد به همکاری با جامعه جهانی برای کاهش فقر ادامه می‌دهد

دولت چین در مقررات مربوط به خدمات سالمندی و قیمت‌گذاری این خدمات بازنگری می‌کند

روز جهانی غذا؛ تأکید چین بر امنیت غذایی و تقویت ظرفیت تولید کشاورزی

سه زن چینی در فهرست چهره‌های برجسته سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در حوزه کشاورزی و توسعه روستایی قرار گرفتند

هزینه‌های تحقیق و توسعه چین در سال ۲۰۲۵ از ۳.۹ تریلیون یوان فراتر رفت

آغاز ساخت نخستین طرح یکپارچه جذب، استفاده و ذخیره‌سازی کربن در مقیاس یک میلیون تن در چین