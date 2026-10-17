اداره کل هواشناسی استان قم از آسمان صاف تا قسمتی ابری، افزایش ابر در برخی ساعات و وزش باد همراه با غبار محلی برای امروز، ۲۵ مهر ۱۴۰۵، خبر داد. بیشینه دمای هوا در قم به ۳۵ درجه و کمینه دما به ۱۸ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.

افزایش ابر و وزش باد در قم؛ دمای هوا به ۳۵ درجه می‌رسد

افزایش ابر و وزش باد در قم؛ دمای هوا به ۳۵ درجه می‌رسد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بر اساس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان قم، آسمان قم امروز صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر، وزش باد و غبار محلی پیش‌بینی می‌شود.

بیشینه دمای هوای قم امروز ۳۵ درجه و کمینه آن ۱۸ درجه سانتی‌گراد خواهد بود. همچنین سرعت وزش باد بین ۷ تا ۱۳ متر بر ثانیه و جهت وزش آن از شرق به غرب پیش‌بینی شده است.

بررسی پیش‌بینی‌های منتشرشده در پایگاه‌های بین‌المللی هواشناسی نیز از تداوم هوای عمدتاً آفتابی و افزایش ابر در برخی ساعات امروز در قم حکایت دارد.