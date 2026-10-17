به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس پلیس امنیت اقتصادی خوزستان اظهار کرد: برابر اخبار واصله مبنی بر تولید ارز دیجیتال در منزل مسکونی در سطح شهرستان بهبهان، ماموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان نسبت به شناسایی محل مورد نظر اقدام کردند.

سرهنگ سیروس دریکوند افزود: ماموران پس از هماهنگی با مقام قضائی به محل شناسایی شده اعزام و در بازرسی از مکان مذکور تعداد ۱۳ دستگاه ماینر قاچاق را کشف کردند.

وی با اشاره به اینکه ارزش دستگاه‌های کشف شده توسط کارشناسان مربوطه ۲۰ میلیارد ریال اعلام شده است، عنوان کرد: یک نفر متهم در این رابطه دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان در پایان خاطر نشان کرد: پلیس با هرگونه اخلال در روند اقتصادی کشور طبق قانون برخورد جدی می‌کند و از شهروندان خواست در صورت مواجه شدن با موارد مشابه، از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ موضوع را گزارش کرده و در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد و یا تقدیر از عملکرد پلیس مراتب را با سامانه ۱۹۷ در میان بگذارند.