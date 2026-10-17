

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،حمید شرفی با اشاره به موفقیت مانور انتخابات تمام‌الکترونیک در استان کرمانشاه،گفت: مراحل آماده‌سازی برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در حال پیگیری است، اما زمان قطعی برگزاری انتخابات هنوز از سوی ستاد انتخابات کشور اعلام نشده است.

وی افزود: چشم‌انداز فعلی و نظرسنجی‌های انجام‌شده از استان‌ها، احتمال برگزاری انتخابات پیش از پایان سال را مطرح می‌کند، اما این موضوع قطعی نیست و اطلاعات دقیقی درباره زمان نهایی برگزاری انتخابات در اختیار نداریم؛ تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه بر عهده ستاد انتخابات کشور و سایر نهادهای مسئول است.

دبیر ستاد انتخابات استان کرمانشاه با اشاره به برگزاری مانور انتخابات تمام‌الکترونیک در سطح کشور، عنوان کرد: این مانور روز گذشته در استان‌ها، شهرها و بخش‌ها برگزار شد و در استان کرمانشاه نیز با موفقیت همراه بود؛ با این حال، زمان برگزاری انتخابات و تصمیم نهایی درباره آن باید از سوی مراجع مسئول اعلام شود.

شرفی با اشاره به تأثیر وقفه ایجادشده در روند برگزاری انتخابات بر برنامه‌های افزایش مشارکت، تصریح کرد: این وقفه، چشم‌انداز اولیه درباره میزان مشارکت مردم را دستخوش تغییر کرد و بسیاری از برنامه‌های دستگاه‌های دست‌اندرکار، از جمله مجموعه وزارت کشور، برای افزایش مشارکت و جلب توجه مردم به انتخابات را متوقف ساخت.

وی ادامه داد: با وجود این شرایط، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از موضوعات مهم کشور است و امیدواریم با نزدیک‌شدن به زمان برگزاری و همراهی مسئولان، مجریان و سایر دست‌اندرکاران، توجه عمومی به این رویداد افزایش یابد و زمینه مشارکت گسترده مردم فراهم شود. برنامه جامع آگاهی‌بخشی درباره وظایف شوراها دبیر ستاد انتخابات استان کرمانشاه با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای آگاهی‌بخشی به شهروندان درباره وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر و روستا، بیان کرد: شوراها با ورود به هفتمین دوره فعالیت خود، دیگر نهادی نوپا محسوب نمی‌شوند و سال‌هاست که در عرصه‌های مختلف حضور دارند؛ در همین راستا، سال گذشته برنامه‌ای جامع تدوین کردیم و برای دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی استان، متناسب با حوزه فعالیت و مسئولیت‌های هر مجموعه، وظایفی در زمینه انتخابات تعریف شد.

شرفی با اشاره به نقش فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها در اجرای برنامه‌های انتخاباتی، گفت: در قالب برنامه جامع انتخابات، مجموعه اقداماتی برای فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها تدوین شد و وظایف مربوط به آن‌ها یادآوری و ابلاغ شد تا در چارچوب مسئولیت‌های خود اقدامات لازم را دنبال کنند.

وی خاطرنشان کرد: بخشی از این برنامه‌ها هم‌اکنون در حال اجراست و امیدواریم پس از مشخص‌شدن و ابلاغ تاریخ قطعی انتخابات از سوی ستاد انتخابات کشور، سایر اقدامات نیز مجدداً در دستور کار قرار گیرد و به افزایش مشارکت مردم منجر شود. آگاهی از حدود اختیارات، شرط ورود به رقابت شوراها دبیر ستاد انتخابات استان کرمانشاه در ادامه با تأکید بر ضرورت شناخت نامزدها از وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر و روستا، اذعان کرد: هر فردی که قصد دارد مسئولیتی را بر عهده بگیرد، در گام نخست باید وظایف خود را از منظر حقوقی بشناسد و بر حدود اختیاراتش تسلط داشته باشد؛ نامزدهای انتخابات شوراها نیز باید با آگاهی کامل از مسئولیت‌ها و اختیارات قانونی این نهاد وارد عرصه شوند.

شرفی افزود: شوراهای اسلامی به‌دلیل ارتباط مستقیم با مردم، عرصه گسترده‌ای از فعالیت‌ها و مسئولیت‌ها را در بر می‌گیرند و داوطلبان باید با شناخت دقیق وظایف و اختیارات این نهاد، برای حضور در این عرصه آماده شوند؛ امیدواریم همه داوطلبان با نگاه خیرخواهانه وارد انتخابات شوند و مردم نیز انتخابی آگاهانه داشته باشند تا نتیجه این فرایند برای استان کرمانشاه و کشور مفید باشد.

وی تأکید کرد: با توجه به اینکه ستاد انتخابات کشور و سایر نهادهای بالادستی در آستانه تصمیم‌گیری درباره زمان برگزاری انتخابات هستند، رسانه‌ها می‌توانند با پیگیری این موضوع و اطلاع‌رسانی درباره روند تصمیم‌گیری‌ها، به احیای توجه عمومی به انتخابات و افزایش آگاهی شهروندان کمک کنند.