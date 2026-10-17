معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور در سفر به شهرستان لامرد در استان فارس، در برگزاری دومین دوره کمیسیون پزشکی مجروحان جنگ تحمیلی رمضان حضور یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور در سفر به شهرستان لامرد، در برگزاری دومین دوره کمیسیون پزشکی مجروحان جنگ تحمیلی رمضان حضور یافت.

سید احمد موسوی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در سفر به شهرستان لامرد، با دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، در جلسه دوم کمیسیون پزشکی مجروحان جنگ تحمیلی رمضان شرکت کرد.

این کمیسیون با هدف بررسی پرونده‌ها و تعیین درصد مجروحان، در این شهرستان تشکیل شده است.

در حمله موشکی دشمن آمریکایی به شهرستان لامرد که نهم اسفند پارسال رخ داد ، ۲۱ نفر از هم‌وطنان به شهادت رسیده و حدود ۱۵۰ نفر مجروح شدند.

در این دوره از کمیسیون پزشکی، ۸۰ نفر از افرادی که در حملات به لامرد در زمان جنگ تحمیلی مجروح شده بودند، تحت معاینات قرار می‌گیرند.

حضور پزشکان متخصص در حوزه‌های ارتوپد، گوش، حلق و بینی، مغز و اعصاب و همچنین روان‌پزشک برای انجام دقیق ارزیابی‌های بالینی در این جلسه در نظر گرفته شده است.

پیش از این، نخستین دوره این کمیسیون در مرکز استان شیراز برگزار شده بود.

سید احمد موسوی در این سفر، علاوه بر حضور در کمیسیون پزشکی، از گلزار شهدای لامرد بازدید و با تجدید میثاق با آرمان‌های بنیان‌گذار انقلاب اسلامی و رهبری ایران، به مقام شامخ شهدا ادات احترام کرد.

همچنین بازدید از مناطق آسیب‌دیده و حضور در نشست‌های اداری از دیگر برنامه‌های این سفر بود.

در این سفر، هیئتی متشکل از مدیران ارشد بنیاد شهید شامل ضرغام صادقی (مشاور ارشد رئیس بنیاد)، فریده اولادقباد (معاون تعاون و امور اجتماعی)، عبدالرضا عباسپور (مشاور رئیس بنیاد) و سیده معصومه غفوری (مدیرکل اطلاع‌رسانی، ارتباطات و امور بین‌الملل) همراه رئیس بنیاد شهید حضور دارند.