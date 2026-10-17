ترافیک نیمه‌سنگین در برخی محورهای ورودی پایتخت

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، از ترافیک نیمه‌سنگین در ۴ محور منتهی به تهران و بارش پراکنده باران در برخی محور‌های آذربایجان غربی خبر داد.