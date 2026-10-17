به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران صبح امروز شنبه در راس یک هیئت دیپلماتیک برای شرکت در اجلاس شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی (OIC) عازم بغداد پایتخت عراق شد.

وزیر امور خارجه کشورمان علاوه بر حضور در اجلاس و تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران، دیدار‌های دوجانبه‌ای هم با تعدادی از وزرای شرکت‌کننده در اجلاس خواهد داشت.

پنجاه و دومین اجلاس شورای وزیران سازمان همکاری اسلامی با موضوع «گفت‌و‌گو و همبستگی به مثابه دو رکن ضروری برای ارتقای صلح و پیشرفت پایدار» در روز‌های شنبه و یک‌شنبه در بغداد برگزار می‌شود.