به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس پلیس امنیت اقتصادی خوزستان گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با همکاری رده همنام در شهرستان اندیمشک و در راستای مبارزه با قاچاق سوخت، حین گشت زنی در سطح شهرستان به یک دستگاه کامیون تانکردار حامل سوخت مشکوک و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

سرهنگ سیروس دریکوند افزود: مأموران ضمن هماهنگی با مرجع قضائی به بازرسی از خودرو پرداخته و ۱۹ هزار لیتر سوخت از نوع گازوئیل که به صورت غیر قانونی و خارج از شبکه توزیع حمل شده بود را کشف و ضبط کردند.

وی ادامه داد: کارشناسان ارزش ریالی سوخت کشف شده را بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان با اشاره به دستگیری متهم و معرفی آن به مرجع قضایی، تصریح کرد: با توجه به این که قاچاق سوخت لطمه بزرگی به اقتصاد ملی کشور وارد می‌کند و هر ساله شاهد تلفات جانی زیادی در اثر تردد خودرو‌های قاچاقچیان سوخت هستیم.