به مناسبت سالروز میلاد حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، خادمان مسجد مقدس جمکران با حضور در بیمارستان‌های شهید بهشتی و ولی‌عصر (عج) قم، از تلاش‌ها و خدمات شبانه‌روزی پرستاران و کادر درمان قدردانی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، جمعی از خادمان آستان مقدس مسجد جمکران پیش از ظهر امروز با حضور در بیمارستان‌های شهید بهشتی و ولی‌عصر (عج) قم، ضمن تبریک میلاد حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، از خدمات فداکارانه پرستاران و کارکنان حوزه سلامت تجلیل کردند.

خادمان مسجد جمکران در این دیدارها، با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی مدافعان سلامت در خدمت‌رسانی به بیماران، بر اهمیت پاسداشت جایگاه والای پرستاری و ارج نهادن به فداکاری‌های کادر درمان تأکید کردند.

عیادت از بیماران و قدردانی از کارکنان مراکز درمانی از دیگر بخش‌های این برنامه بود. خادمان آستان مقدس مسجد جمکران در مناسبت‌های مختلف با حضور در مراکز درمانی، از تلاش‌های کادر سلامت در مسیر خدمت به بیماران قدردانی می‌کنند.