معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری اعلام کرد جمعیت ۱۰ میلیون نفری زنان روستایی و عشایری ایران با راه‌اندازی بیش از ۱۰ هزار صندوق خرد محلی، به خوداتکایی مالی دست یافته اند.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، نقش زنان در اقتصاد روستایی و عشایری کشور طی سال‌های اخیر با رویکرد حمایت از اشتغال پایدار و توسعه منطقه‌ای وارد فاز تازه‌ای شده است. بر اساس آمار‌های اعلام‌شده از سوی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، جمعیت ۱۰ میلیون نفری زنان روستایی و عشایری کشور با اتکا بر سرمایه‌های اجتماعی و راه‌اندازی بیش از ۱۰ هزار صندوق خرد محلی، توانسته‌اند گام‌های بلندی در جهت خوداتکایی مالی و توسعه کارآفرینی بومی بردارند.

این صندوق‌های خرد محلی که با مشارکت مستقیم خودِ زنان روستایی و عشایری شکل گرفته‌اند، بستر مناسبی را برای تامین مالی خرد، تسهیل در اجرای طرح‌های زودبازده، فرآوری محصولات کشاورزی و دامی، صنایع دستی و توسعه زنجیره ارزش در مناطق روستایی فراهم کرده‌اند.