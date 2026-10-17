رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: ۲۶ هزار نیروی کار در مجموعه صنایع نیشکر خوزستان با وجود شرایط سخت جنگی، اشتغال خود را حفظ کردند و هیچ نیرویی از کار اخراج نشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران دیشب در جریان سفر به اهواز اظهار کرد: حفظ اشتغال و نیروی کار در واحد‌های تولیدی با وجود شرایط جنگی، به‌ویژه در صنایع آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی، از عملکرد‌های مثبت خوزستان و استاندار این استان است.

فرزانه انصاری در دیدار با مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان بیان کرد: ۲۶ هزار نیروی کار در مجموعه نیشکر خوزستان با وجود شرایط سخت جنگی، اشتغال خود را حفظ کردند و هیچ نیرویی از کار اخراج نشد که نشان‌دهنده عملکرد بسیار خوب این مجموعه است.

وی ادامه داد: چهار واحد تولیدی از مجموعه نیشکر به‌عنوان واحد نمونه کشور معرفی شدند. این واحد‌های تولیدی هیچ‌گونه عدم انطباقی با استاندارد‌ها نداشتند و تمام موارد مورد نیاز را به‌خوبی گذراندند.

انصاری در ادامه با اشاره به هدف سفر خود به خوزستان عنوان کرد: برای حضور در مراسم گرامیداشت روز جهانی استاندارد که در اهواز برگزار خواهد شد و افتتاح ساختمان جدید اداره کل استاندارد خوزستان، به این استان سفر کرده‌ام.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران اظهار کرد: قطعا افتتاح ساختمان جدید استاندارد خوزستان تاثیر مثبتی بر عملکرد این مجموعه خواهد داشت و در نتیجه، آثار مثبت آن را در بخش‌های مختلف استان خواهیم دید.

بر اساس این گزارش، روز جهانی استاندارد از ۱۸ تا ۲۴ مهرماه با شعار چشم‌انداز مشترک برای جهانی بهتر و انرژی مقرون‌به‌صرفه و پاک نام‌گذاری شده است.