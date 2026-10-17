آتش‌سوزی گسترده در ایالت کالیفرنیا با سرعت سرسام‌آوری در حال پیشروی است و مقامات محلی دستور تخلیه فوری برخی مناطق مسکونی را صادر کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ آتش‌سوزی گسترده در ایالت کالیفرنیا با سرعت سرسام‌آوری در حال پیشروی است و مقامات محلی دستور تخلیه فوری برخی مناطق مسکونی را صادر کردند.

این آتش سوزی های گسترده در جنوب ایالت کالیفرنیا از جمعه آغاز شده و به صورت گسترده ادامه دارد . منطقه اورنج کانتی نزدیک شهرهای سن کلمنته و سن خوان از جمله مناطق در این آتش سوزی سراسری هستند .