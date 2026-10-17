مسابقات پرش با اسب قهرمانی کشورمان با معرفی نفرات برتر، در باشگاه سوارکاری آلفا تهران به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، ۴۹ سوارکار در مسابقات پرش با اسب قهرمانی ایران از دوشنبه (۲۰ مهر) در باشگاه سوارکاری آلفا به میدان رفتند و ۱۵ سوارکار به مرحله پایانی صعود کردند.

در پایان این رقابت‌ها مازیار جمشیدخانی با اسب هَباب عنوان قهرمانی کشور بزرگسالان سال ۱۴۰۵ را از آن خود کرد. وی که سال گذشته نیز قهرمان این رقابت‌ها شده بود، برای دومین سال پیاپی بر سکوی نخست مسابقات پرش با اسب کشور ایستاد.

آرش رحمتی با اسب هلونیا در جایگاه دوم قرار گرفت و علی رحمتی با اسب بی‌ماین عنوان سوم را به دست آورد. همچنین نغمه خانجانی با اسب نایا چهارم شد و رامین شهابی با اسب ولنتینه در جایگاه پنجم ایستاد.

مراسم اختتامیه این دوره از رقابت‌ها با حضور محمود حیدری رئیس فدراسیون سوارکاری، شهرزاد خرم نژ‌ادیان نایب‌رئیس فدراسیون، اسفندیار هوشمند و محمدمهدی انتظام اعضای هیئت رئیسه فدراسیون، اصغر ناظری رئیس فدراسیون چوگان، محمدرضا رجبی خمسه رئیس هیئت سوارکاری زنجان، بهادر سرپرست هیئت سوارکاری کرمان و جمعی از پیشکسوتان و مربیان و علاقه‌مندان به این رشته برگزار شد.