به گزارش خبرگزاری صداوسیما،، پدرو سانچز در حساب کاربری خود در فضای مجازی نوشت: آن گروه از ما که با جنگ مخالفت کردیم، به درستی به جنگ «نه» گفتیم.

وی افزود: جنگ علیه ایران تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو برای ما اروپایی‌ها هزینه داشته است. ما می‌دانستیم که در نهایت، هزینه این ماجرا را مردم عادی خواهند پرداخت.

نخست وزیر اسپانیا ادامه داد: به همین دلیل، امروز در کنگره یک «سپر اجتماعی» به ارزش بیش از ۱۲ میلیارد یورو را تصویب کردیم تا از شهروندان و بخش‌های آسیب‌دیده حمایت کنیم. اکنون زمان آن فرا رسیده است که به این فاجعه پایان دهیم.

نخست وزیر اسپانیا نیز از آغاز جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونی علیه ایران، گفتمان «نه به جنگ» را حفظ کرده است.