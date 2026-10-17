فرمانده انتظامی شوشتر گفت: ۱۰ قبضه سلاح جنگی و شکاری غیرمجاز طی ۲۰ روز گذشته در این شهرستان کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرشاد کاظمی اظهار کرد: در پی رصد‌های مستمر اطلاعاتی و اقدامات فنی و تخصصی توسط عوامل سازمان اطلاعات انتظامی شهرستان شوشتر، باند‌های قاچاق سلاح و مهمات که قصد ناامن‌سازی منطقه را داشتند، در تور اطلاعاتی پلیس گرفتار شده و ناکام ماندند.

وی افزود: طی هماهنگی‌های لازم با دادستان شهرستان، طی ۲۰ روز گذشته سه محموله سلاح مجزا که از شهر‌های مرزی کشور به سمت شوشتر بارگیری شده بود، زیر ضربه سنگین اطلاعاتی پلیس قرار گرفت و منهدم شد.

فرمانده انتظامی شهرستان شوشتر تصریح کرد: در جریان این عملیات‌های ضربتی و غافلگیرانه، در مجموع ۴ قبضه سلاح جنگی کلاشینکف و ۶ قبضه سلاح شکاری غیرمجاز به همراه مقادیری تجهیزات مرتبط کشف و ضبط شد.

سرهنگ کاظمی ادامه داد: در این رابطه ۵ نفر از قاچاقچیان و عاملان اصلی خرید و فروش سلاح شناسایی و دستگیر شدند که متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی و صدور احکام مقتضی تحویل مراجع محترم قضایی شدند.

وی خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی شهرستان شوشتر با رصد شبانه‌روزی تحرکات مخلان نظم و امنیت عمومی، قاطعانه و بدون هیچ‌گونه اغماض با قاچاقچیان سلاح و مهمات برخورد خواهد کرد و اجازه جولان به قانون‌شکنان نخواهد داد.