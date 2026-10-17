تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان کشورمان در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا، با شکست کره جنوبی، دومین پیروزی پیاپی خود را به دست آورد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان ایران در دومین دیدار خود از مرحله گروهی پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ آیچی ناگویا، امروز شنبه (۲۵ مهر) در رقابتی نزدیک و نفس‌گیر با نتیجه ۶۷ بر ۶۲ کره جنوبی را شکست داد و دومین پیروزی پیاپی خود را در این رقابت‌ها جشن گرفت.

ملی‌پوشان کشورمان نیمه نخست را با نتیجه ۳۱ بر ۲۸ به حریف واگذار کردند، اما در ادامه با نمایشی قدرتمند و جبران اختلاف امتیاز، موفق شدند با نتیجه ۶۷ بر ۶۲ به برتری برسند.

تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان ایران که در گروه دوم این رقابت‌ها با تیم‌های عراق، کره جنوبی و فیلیپین هم‌گروه است، دوشنبه ۲۷ مهر در سومین دیدار خود به مصاف فیلیپین خواهد رفت.