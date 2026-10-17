به گزارش خبرگزاری صداوسیما، با وجود اینکه بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن برای خانواده‌های فاقد مسکن که از ابتدای سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر می‌شوند را به پنج بانک عامل ابلاغ کرده است اما هنوز خانوارهایی از دریافت این وام بی بهره مانده اند.

در این خصوص شهروند خبرنگار ما در پیامی از پرداخت نشدن این وام شکایت داشته اند.

متن پیام این شهروند خبرنگار به این شرح است:

با سلام

وام ودیعه مسکن ۳ فرزندی هنوز برای ما پرداخت نشده است.

به هر بانکی مراجعه میکنیم میگن بودجه نداریم یا ثبت نام تمام شده بنده چهار فرزند دارم ولی هیچ بانکی وام و پرداخت نمیکنه.